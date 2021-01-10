تصريحات هامة للمتحدث باسم الصدر حول القوات الاجنبية والبعثات الدبلوماسية

2021/01/10 | 17:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم زعيم التيار الصدري في العراق الشيخ صلاح العبيدي أن معالجة استهداف البعثات الدبلوماسية مسؤولية الجهات التنفيذية ،مشيراً إلى أن اختيار...

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