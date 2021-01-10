اتحاد بناء الاجسام يوجه نداءً الى اللاعبين المشاركين في كأس الماس الدولية

2021/01/10 | 17:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

وجه الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، نداءً الى اللاعبين المشاركين في كأس الماس الدولية.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد العراقي والعربي لبناء الاجسام هشام الواني في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الاتحاد وجه نداءً الى اللاعبين العراقيين الدولين المشاركين في كأس الماس الدولية بمصر”.

واوضح ان “الاتحاد سيجتمع باللاعبين الدوليين يوم السبت المقبل في قاعة الكوثر (قاعة البطل احمد قادر) في شارع فلسطين بتمام العاشرة صباحاً”.

وتابع الواني، ان”شرط المشاركة يفرض على اللاعب ان يكون حاصلاً على المراكز الثلاث الاوائل في بطولات العراق و القاعات الاهلية للفئات البدي بلدنك والكلاسيك والفيزيك”.

يذكر ان كأس الماس ستقام في مصر للفترة من 18 الى 20 شباط المقبل.



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