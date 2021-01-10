"الإضرار بالمصلحة الوطنية".. حكم بحبس صحفي جزائري مع وقف التنفيذ

2021/01/10 | 17:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت محكمة بعنابة شمال شرق الجزائر، الأحد، الصحفي، مصطفى بن جامع، بالسجن غير النافذ شهرين بعدما طلبت النيابة حبسه عاما نافذا، بحسب ما أكد الصحفي.

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