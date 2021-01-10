2021/01/10 | 17:50 - المصدر: عين العراق

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الأحد 10 يناير 2021 | 05:47 مساءً

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العمل تصدر بياناً بشأن ارتفاع حالات الانتحار بمخيمات النازحين..



ودعوة لتحقيق عاجل

دعا رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية رعد الدهلكي، الحكومة الى فتح تحقيق عاجل في اسباب ارتفاع حالات الانتحار بمخيمات النازحين خصوصا بين ابناء المكون الايزيدي، منتقدا خلو الموازنة من اي تخصيصات تتعلق بإعادة النازحين الى مناطقهم وانهاء معاناتهم.



وقال الدهلكي في بيان: ان “هنالك ظاهرة خطيرة بدأنا نشاهدها بالفترة الاخيرة وهي ارتفاع حالات الانتحار داخل مخيمات النازحين، خصوصا بين ابناء المكون الايزيدي، ما يجعلنا أمام علامات استفهام عديدة عن اسباب تلك الظاهرة”، مبينا ان “هذا الامر ينبغي عدم التعامل معه بشكل هامشي ولا مبالاة ونشدد على ضرورة فتح تحقيق حكومي وعاجل في هذه الظاهرة الخطيرة لضمان الحد منها ومعالجة أسبابها”.



واضاف الدهلكي، ” كانت لدينا امنيات كبيرة بإيجاد حلول من الحكومة الحالية لإنهاء معاناة النازحين في المخيمات بعد الوعود التي تقدمت بها ضمن خطوات توفير الاجواء المناسبة للانتخابات المقبلة، لكن ما حصل ان موازنة العام الحالي التي وصلت من مجلس الوزراء خلت من اية تخصيصات لدعم العوائل النازحة بأموال العودة واعادة اعمار المدن المحررة ما يعني ان هنالك اهمالا واضحا من قبل السلطة التنفيذية في التصدي لهذا الملف الانساني وتنصلا عن واجب وهدف اساسي لهذه الحكومة.



وتابع الدهلكي “ثقتنا عالية بمجلس النواب في اتخاذ موقف حقيقي وواضح بمعالجة ملف تخصيصات النازحين بالموازنة من خلال اللجنة المالية وبالتنسيق مع الحكومة قبل الذهاب الى القراءة الثانية والتصويت على الموازنة”.



واكد على “ضرورة زيارة المنظمات الاممية المعنية بحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ‏الى العراق وتحديدا مخيمات النازحين والمناطق المحررة للوقوف على الانتهاكات الحاصلة في ملف حقوق الإنسان بتلك المخيمات والتقصير الواضح من قبل الحكومة في استكمال اعمار المناطق المحررة وتوفير الأموال اللازمة لعودة العوائل الى مناطقهم”.

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