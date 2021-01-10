مكتب الإمام السيستاني يرد على استفتاءات عن الرواتب

2021/01/10 | 17:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ رد مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني، على استفتاءات بشأن الرواتب.وجاء في نص السؤال والجواب بشأن الرواتب كما ورد من مكتب المرجع الأعلى: السؤال: هل يجوز أخذ الرواتب بطرق غير مشروعة؟ الجواب: لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير قانونية، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة، أو […]

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