مانشيني يحرم إنتر من خطف نقاط الفوز أمام روما

2021/01/10 | 17:50 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتهت مواجهة القمّة اليوم الأحد بين روما وضيفه إنتر بالتعادل 2-2 على ملعب الأوليمبيكو في الجولة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح لورينزو بيليغريني التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 17 ثم أدرك السلوفاكي ميلان سكرينيار التعادل لكتيبة إنتر في الدقيقة 56.

وبعد ذلك جاء الدور على الدولي المغربي أشرف حكيمي الذي دوّن هدفاً رائعاً لفريق المدرب أنطونيو كونتي في الدقيقة 63 وبات قريباً من تحقيق 3 نقاط هامة إلا أن جيانلوكا مانشيني أحبط الضيوف بهدف التعادل في الدقيقة 86.

ويحتل إنتر مركز الوصافة بـ37 نقطة وبفارق 3 نقاط عن جاره نادي ميلان في المقابل يملك روما 34 نقطة من 10 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم.

وعاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ثاني ترتيب الهدافين مع 12 هدفاً، إلى التشكيلة الأساسية لانتر بعد تعافيه تماماً من اصابة عضلية علماً بأنه شارك في نصف الساعة الأخير لمباراة فريقه الأخيرة ضد سمبدوريا.

فرصة أولى للوكاكو من كرة رأسية تصدى لها حارس روما الاسباني بو لوبيز (13).

ونجح أصحاب الأرض في افتتاح التسجيل عبر تسديدة زاحفة للورنزو بيليغريني بعد تلقيه كرة من الأرميني هنريك مخيتاريان فسددها من خارج المنطقة داخل الشباك (17).

وتبادل التشيلي أرتورو فيدال الكرة مع وسدد الأول كرة قوية مرت إلى جانب القائم الأيسر (27).

وسجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدفاً لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل (39).

وضغط إنترميلان بقوة في مطلع الشوط الثاني ودانت له سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب.



وقام لوكاكو بمجهود فردي رائع على الجهة اليمنى وتخلص من لاعبين قبل أن يمرر كرة متقنة باتجاه مارتينيز فسدد الأخير وسط مراقبة مدافعين لكن حارس روما أبدع في التصدي لها من مسافة قريبة (52).

ونجح انتر في إدراك التعادل عندما استغل السلوفاكي سكرينيار ركلة ركنية وسدد كرة رأسية قوية داخل الشباك (56).

ولم يكن روما قد استفاق من صدمة التعادل حتى تلقت شباكه هدفاً ولو أروع من المغربي حكيمي الذي وصلته الكرة داخل المنطقة فراوغ لاعباً وأطلقها بيسراه في الزاوية العليا مسجلاً هدف التقدم لفريقه (63).

والهدف هو السادس لحكيمي هذا الموسم، فبات أول مدافع في صفوف فريقه يسجل هذا العدد من الأهداف منذ البرازيلي مايكون موسم 2009-2010.

ورمى روما بكل ثقله في الدقائق الأخيرة ونجح بعد محاولات عدة من قبل المهاجم البوسني المخضرم إدين دجيكو ومخيتاريان، في انتزاع نقطة واحدة بهدف من رأسية مانشيني (86).

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