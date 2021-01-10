الأردن يجيز استعمال لقاح سينوفارم الصيني الاماراتي ويحدد موعد بدء التطعيم

2021/01/10 | 17:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان,-(أ ف ب) – منح الأردن السبت “ترخيصا طارئا” لإستعمال لقاح “سينوفارم” الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد ليصبح ثاني لقاح تتم إجازته بعد فايزر/بايونتيك، فيما اعلنت السلطات ان حملة التطعيم تبدأ الاربعاء.وقال مدير المؤسسة نزار المهيدات في تصريحات لتلفزيون “المملكة” الرسمي إنه “تمت إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الصيني- الإماراتي +سينوفارم+ ضد فيروس كورونا […]

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