العمل تعتزم فتح باب الشمول الجديد لذوي الاعاقة عند إقرار موازنة 2021

2021/01/10 | 17:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكـد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، ان عملية النهوض بواقع ذوي الاعاقة يتطلب جهدا تكامليا من جميع الوزارات والجهات المعنية بذوي الاعاقة من المنظمات الفاعلة في المجتمع وفقا للقانون رقم 38 لسنة 2013.وقال الوزير خلال لقائه وفدا من تجمّع المعوقين في العراق برئاسة موفق الخفاجي ونخباً من ذوي الإعاقات المختلفة، اليوم …

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