العزاوي لـ “النور”: على الحكومة زيادة رؤوس اموال المصارف الاهلية المودعة لدى البنك المركزي الى 1 مليار دولار

2021/01/10 | 17:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال الامين العام للحزب الاسلامي العراقي النائب رشيد العزاوي، اليوم الاحد، ان الحكومة مدعوة الى زيادة رؤوس اموال المصارف الاهلية التي استفادت من مزاد بيع العملة دون ان يوجد لها اثر ايجابي على الاقتصاد العراقي في الداخل.واشار العزاوي في حديث لـ “النور نيوز” ان “عدد المصارف الاهلية في العراق اليوم يتجاوز الـ 100 …

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