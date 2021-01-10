صالح: الإعلام الحر والمهني ضرورة لدعم وتصحيح المسار الديمقراطي

2021/01/10 | 17:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، عدداً من رواد الصحافة في العراق بحضور وزير الثقافة حسن ناظم، مشيداً بما قدّموه عبر مسيرة طويلة في مجال عملهم ودورهم في تقويم الأداء السياسي وتنوير المجتمع.وقال الرئيس صالح في مستهل اللقاء، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الصحافة على اختلاف أشكالها تلعب …

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