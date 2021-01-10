3 مشكلات ستواجهها روسيا هذا العام

2021/01/10 | 18:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…

قال السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، إن بلاده ستصطدم بثلاث مشكلات رئيسية هذا العام، ويتعين على موسكو أن تعمل على حلها.

وأوضح بوشكوف في صفحته على “تيلغرام”، أن المسألة الأولى التي تواجه روسيا هذا العام هي كيفية الخروج من الوضع الوبائي (كورونا)، أما الثانية فهي إملاءات عمالقة الإنترنت، والثانية تتعلق بالتغييرات داخل الولايات المتحدة وفي سياستها الخارجية.

وكتب بوشكوف أن “الجواب على الأولى هو التطعيم … وعلى الثانية هو قانون مكافحة الرقابة على الإنترنت، الذي دخل للتو حيز التنفيذ … بالإضافة إلى تطوير منصات الإنترنت الخاصة بنا، ولا شك في أن عمالقة الشبكات الكبيرة لن تمتثل للمتطلبات الروسية”.

وفيما يخص حل المشكلة الثالثة المتعلقة بالتغييرات داخل الولايات المتحدة والسياسة الخاجية الأمريكية، قال بوشكوف إن “ذلك سيعتمد على قدرة روسيا على تحمل ضغوط الولايات المتحدة، والتي من المرجح أن تزداد”.

واشار السيناتور الروسي إلى أن “واشنطن ستنظر إلى أي علامة ضعف من جانب موسكو كدليل على نجاح الضغط، وستؤدي إلى تشديده”.

كما يعتقد بوشكوف أن الحوار حول قضايا معينة، مثل تمديد معاهدة “ستارت 3″، مع الإدارة الأمريكية ممكن، لكنه سيكون محدودا ولن يؤثر على “المحتوى الرئيسي للعلاقة” مع واشنطن.



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