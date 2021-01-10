اللجنة المالية العراقية تواصل مناقشة قانون الموازنة

2021/01/10 | 18:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عقدت اللجنة المالية العراقية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة الاعضاء اليوم الاحد ، اجتماعاً واصلت فيه مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، كما وجهت بإستضافة رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق …

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