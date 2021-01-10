الزراعة العراقية تعلن دفع الوجبة الثانية من مستحقات مسوقي بذور الحنطة

2021/01/10 | 18:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الزراعة العراقية ، اليوم الأحد عن دفع الوجبة الثانية من مستحقات مسوقي بذور الحنطة.وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان للوزارة اليوم الأحد إنه "تم من خلال شركة ما بين النهرين العامة للبذور توزيع مستحقات الفلاحين …

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