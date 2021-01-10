الاقتصاد النيابية: رفع سعر صرف الدولار وفر 12 تريليوناً لسد جزء من عجز الموازنة

2021/01/10 | 18:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

أكدت اللجنة الاقتصادية النيابية، اليوم الأحد، أن رفع سعر صرف الدولار وفر 12 تريليوناً لسد جزء من عجز الموازنة، مبينة أن اتخاذ هذه الخطوة، جاء بسبب العجز بالموازنة، مرجحة عدم عودة سعر صرف الدولار إلى قيمته القديمة.

وقال عضو اللجنة علي سعدون لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بسبب تلكؤ الملف الاقتصادي، اتخذت خطوة رفع قيمة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، لسد العجز الحاصل، الذي وفر 12 تريليونا"، مرجحاً "عدم عودة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده".

وأضاف، أن "اجتماعات اللجنة مع رئيس الوزراء الكاظمي مستمرة، حيث أعطت بعض الحلول التي ممكن أن تسهم في تعديل الوضع الاقتصادي في العراق".

وأشار إلى أن "الملف الاقتصادي صعب، لذلك على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة تسهم في تعديل الوضع الاقتصادي، من خلال النهوض بالقطاع الزراعي والصناعي"، مشددا على أهمية تنشيط حركة الاستثمار في البلاد.

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