العراق الخامس عربيا باكبر احتياطي للذهب

2021/01/10 | 18:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف المجلس العالمي للذهب، اليوم الاحد، عن ارتفاع حيازة البنوك المركزية للدول من الذهب، فضلا عن محافظة العراق على مرتبته عالميا.

وقال المجلس بحسب الجدول الذي نشره لشهر كانون الثاني الجاري، ان "العراق حافظ على المرتبة 38 عالميا والخامسة عربيا باكبر احتياطي للذهب وبواقع 96.3 طنا، مما يمثل 8.4 بالمئة من باقي الاحتياطيات الاخرى".

واشار المجلس العالمي، إلى ان "حيازة البنوك المركزية للدول من الذهب ارتفعت بمقدار 20 طنا لتصل الى 35.191 الف طن مقارنة بشهر كانون الاول الماضي".

واضاف، ان "ابرز الدول التي قامت بشراء الذهب هي اوزبكستان حيث اضافت 8.4 طن الى احتياطياتها من الذهب لتبلغ 324 طنا، فيما اشترت قطر 3.1 اطنان ليبلغ احتياطياتها 56.7 طنا واشترت الهند 2.8 طن ليبلغ احتياطياتها 672.9 طنا ومن ثم اشترت كازخستان 1.7 طن واشترت اوكرانيا 0.6 طن"

وبين المجلس العالمي للذهب الذي مقره العاصمة البريطانية لندن، ان "الزيادة تم تعويضها باكثر من اجمالي المبيعات في تركيا بعد ارتفاع الطلب المحلي مما ادى الى انخفاض احتياطياتها، كما ان منغوليا خفضت احتياطياتها من الذهب بمقدار 2.4 طن".

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