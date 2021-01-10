التجارة: معرض صنع في العراق يقام منتصف الشهر الجاري

2021/01/10 | 18:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة التجارة، الأحد، قرب انطلاق المعرض النوعي والصناعي الدورة الخامسة ( صنع في العراق ) والذي تنظمه وزارة الصناعة والمعادن بالتعاون مع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية وعلى أرض معرض بغداد الدولي.وقال مدير عام الشركة، سرمد طه سعيد، خلال تفقده جناح وزارة الصناعة والمعادن يرافقه عدد من مدراء دوائر وشركات الوزارة، بحسب بيان للشركة تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "المعرض سيكون برعاية رسمية من قبل وزارة الصناعة والمعادن، وزارة التجارة، الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، مجلس الاعمال العراقي، اتحاد الصناعات العراقي والمصرف الصناعي".وأوضح مدير عام الشركة، أن "معرض ( صنع في العراق ) سيقام للمدة من 17 ولغاية 21 كانون الثاني الجاري"، مؤكداً أن "إقامة هذا المعرض يشكل نقطة هامة ومناسبة لالتقاء كافة شركات القطاع الخاص والمختلط والقطاع العام وشركات الصناعات الوطنية في إطار الهدف العام لبناء العراق الجديد وتشجيع الاستثمار والنشاط التجاري والاقتصادي الوطني العراقي وزيادة التصدير".وكشف سعيد، أن "المعرض سيشهـد مُشاركة واسعة لشركات وزارة الصناعة والمعادن بهدف عرض إمكانياتها وأنشطتها الصناعية المُختلفة ومُنتجاتها المحلية المتنوعة التي تخدم قطاعات الدولة حيث يمثل المعرض فُرصة هامة لعكس مستوى التطور والنهوض الذي تشهده الصناعة العراقية رغم التحديات والصعوبات الكثيرة التي تواجهها ونافذة لتحقيق الإنتشار المطلوب للمُنتجات المحليـة".

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