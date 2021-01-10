2021/01/10 | 18:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب الامريكي:قد نصوت على محاكمة الرئيس الثلاثاء أو الأربعاء

عاجل | زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب: أعددنا مسودة لائحة الاتهام بحق الرئيس

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