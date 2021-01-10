2021/01/10 | 18:12 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب الامريكي:قد نصوت على محاكمة الرئيس الثلاثاء أو الأربعاء
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عاجل | زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب: أعددنا مسودة لائحة الاتهام بحق الرئيس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب: أعددنا مسودة لائحة الاتهام بحق الرئيس) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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