2021/01/10 | 18:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية يوم الاحد، عن ضبط 19 سيارة محملة بمواد معدة للتهريب، و21 متهماً في محافظة ديالى.

وذكرت الهيئة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى، وبعد التحري والمتابعة تمكن من ضبط 4 شاحنات محملة بمادة الحديد والنحاس تم إخراجها من مقر الشركة العامة للصناعات الكهربائية دون حصولها على الموافقات الأصولية.

واضافت: ان فريقا تحقيقيا آخر تمكن من ضبط 15 شاحنة محملة بمادة الحديد والنحاس مهيئة للتهريب، كما تم ضبط 21 متهماً بالتورُّط في محاولة تهريب المواد.

وأشارت إلى صدور أمر قبض وتحر بحق مسؤولين في الشركة منهم متهم بمنصب مدير عام.

PUKmedia عن اعلام هيئة النزاهة الاتحادية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 19 سيارة و21 متهما في ديالى ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 19 سيارة و21 متهما في ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).