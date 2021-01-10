2021/01/10 | 18:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الاحد، عن تسجيل 37 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 23 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية، فيما أكد ارتفاع نسب الشفاء الى اكثر من 97.3 % بعد تسجيل 75 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا. وقال الساعدي في بيان، تلقى “النور نيوز” …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة تعلن تفاصيل إصابات كورونا المسلة اليوم) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة تعلن تفاصيل إصابات كورونا المسلة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).