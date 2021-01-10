زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب :قد نصوت على محاكمة ترامب الثلاثاء أو الأربعاء

2021/01/10 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب لفوكس نيوز:قد نصوت على محاكمة الرئيس الثلاثاء أو الأربعاء

زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب: محاكمة ترمب على الأفعال التي قام بها الأربعاء الماضي وقبل انتخابات جورجيا

زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب: محاكمة ترمب على الأفعال التي قام بها الأربعاء الماضي وقبل انتخابات جورجيا

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