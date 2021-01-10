صحة كردستان تطمئن بشأن الوضع بمواجهة كورونا وتتحدث عن وجود نية لعودة المدارس

2021/01/10 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

طمأن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، آسو حويزي، اليوم الأحد (09 كانون الثاني 2021)، بشأن الوضع في مواجهة كورونا في الإقليم، فيما أكد وجود نية لعودة الدوام الرسمي في المدارس والجامعات.

وقال حويزي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "إقليم كردستان يمر بمرحلة ممتازة من ناحية انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا، وهو ما استدعى إغلاق عدد من المستشفيات التي كانت مخصصة للمصابين بالفيروس بعد خلو بعض المناطق من الاصابات تماما".

واضاف أن "صحة الإقليم ستجتمع الاسبوع المقبل منتصف الشهر الجاري لمناقشة عودة الدوام الرسمي في المدارس والجامعات بشكل جزئي".

واشار إلى "ضرورة الإلتزام بالاجراءات الصحية من قبل المواطنين، مما سينعكس على عودة الحياة بصورة طبيعية كما كانت داخل الإقليم قبل تفشي الفيروس".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الاحد (10 كانون الثاني 2021)، تسجيل أدنى مستوى للإصابات اليومية في محافظات الاقليم بـ 68 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل الاصابات في محافظات الاقليم الى 104402".

وأضافت، أن "تم تسجيل 6 حالات وفاة خلال اليوم ليرتفع مجمل أعداد الوفيات منذ تفشي الوباء في محافظات الاقليم الى 3424 حالة ".

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