استمرار مناقشة قانون الموازنة العامة والمالية النيابية تقرر إستضافة رئيس صندوق إعمار المناطق المتضررة

2021/01/10 | 18:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021، وقررت إستضافة رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية محمد العاني لمعرفة المبالغ المصروفة لكل المحافظات التي تعرضت لضرر من العمليات الإرهابية منذ تأسيس الصندوق لغاية الان .واتفقت اللجنة ، خلال اجتماعها الدوري اليوم ، على تشكيل لجان فرعية من اعضاء اللجنة المالية لدراسة الموازنات المستقلة وهي مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب و المفوضية العليا لحقوق الإنسان ، فضلا عن إعداد دراسة مستفيضة بشأن هذه الموازنات تراعى فيها ضغط النفقات غير الضرورية .ووجهت كتاباً رسميا الى وزارة المالية لمعرفة أجمالي الدين الداخلي والخارجي لغاية ٣١/١٢/٢٠٢٠ ، وبيان كافة المبالغ المصروفة في عام 2020 ٠ من التبرعات والهبات الممنوحة سواء من الدول أو المؤسسات أو من المنظمات ، فضلا عن تفاصيل مبالغ المصروفة من البترودولار لبيان وصول هذه المبالغ لمستحقيها .كما وجهت اللجنة المالية بإستضافة مدير شركة النفط الوطنية ( سومو) ومسؤول جولات التراخيص ومدير الاستثمارت في وزارة النفط بشأن جولات التراخيص ، ومناقشة الإيرادات النفطية وسعر برميل النفط المعتمد من قبل الحكومة في الموازنة مقارنة باسعار النفط الحالية ، والأخذ بنظر الاعتبار تقلب تلك الاسعار في ضل استمرار جائحة كورونا .وبحثت اللجنة ايضا التخصيصات المالية للمحافظات ، مؤكدة ضرورة إنصاف المحافظات التي لم تراعى سابقاً لغرض إكمال المشاريع المتلكئة فيها وتوفير الخدمات والبنى التحتية فيها ، مع مراقبة اللجنة بشكل مباشر لتوزيع تلك النسب المالية على المحافظات ومراعة العدالة بشأن ذلك./انتهى5

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