محافظ نينوى :افتتاح (20) مشروعا خدميا غرب الموصل

2021/01/10 | 18:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/افتتح محافظ نينوى نجم الجبوري عددا من المشاريع الخدمية في اقضية ونواحي غرب الموصلوقال الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان"الجهد الهندسي والفني في مديرية بلديات نينوى انتهى من انجاز عدد من المشاريع الخدمية والصحية والترفيهية التي افتتحت اليوم لخدمة سكان المحور الغربي من مدينة الموصل وعدد من مدن المحافظة"./انتهى

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