2021/01/10 | 18:14 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاحد، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جديد الموقف الوبائي لكورونا في العراق 10-1-2021
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جديد الموقف الوبائي لكورونا في العراق 10-1-2021
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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