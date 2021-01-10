جديد الموقف الوبائي لكورونا في العراق 10-1-2021

2021/01/10 | 18:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاحد، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم....

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