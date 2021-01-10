موقف كورونا في الرصافة: تراجع في الإصابات ونسبة الشفاءات ترتفع

2021/01/10 | 18:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الاحد، عن تسجيل 37 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 23 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية، فيما أكد ارتفاع نسب الشفاء الى اكثر من 97.3 % بعد تسجيل 75 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا.

وقال الساعدي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 كانون الثاني 2021)، إن المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 37 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

23 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

قطاع الصدر 4 حالات

قطاع بغداد جديدة 9 حالات

قطاع المدائن 10 حالات

14 حالة رصدت من خلال مراجعاتهم للمؤسسات الصحية وكما يلي

الزعفرانية 11 حالة

و حالتين في منطقة جسر ديالى

وحالة واحدة في المدائن

وأضاف الساعدي أنه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 73646 توفي منهم 1415 فيما اكتسب الشفاء 71672 ومتبقي قيد العلا ج 562".

ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".

وقال الساعدي إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 75 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بعد جهود كبيرة بذلت من قبل المؤسسات الصحية جبارة بذلت من قبل الكوادر العاملة في عموم مؤسسات صحة الرصافة والدائرة لتصبح 71672 حالة شفاء"

وأفاد الساعدي أن "حالات الشفاء التي سجلت اليوم توزعت ضمن المناطق : مدينة الصدر 13 حالة شفاء توزعت على المحلات والقطاعات التابعة لها .



وبقية الحالات توزعت ضمن المناطق التالية :

11 حالة شفاء في منطقة البلديات .



و 10 حالات شفاء في منطقة النهروان .



و 9 حالات شفاء في كل من الكرادة و حي النصروكذلك الزعفرانية .



و 7 حالات شفاء في منطقة الحبيبية .



و 4 حالات شفاء في منطقة حي تونس .



و 3 حالات شفاء في جانب صحة بابل .

وأوضح أن "نسب الشفاء جاءت بعد المتابعة المستمرة والاشراف على البروتكول العلاجي ومتابعة الحالات المرضية الحرجة في الانعاش والنظام الغذائي وخدمة صحية وفندقية في المؤسسات الصحية بشكل ممتاز"، مضيفا أن "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى"

وتابع ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وأفاد أن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 71672 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

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