العمل النيابية تصدر بياناً بشأن ارتفاع حالات الانتحار بمخيمات النازحين.. ودعوة لتحقيق عاجل

2021/01/10 | 18:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، الاحد، بياناً بشأن ارتفاع حالات الانتحار بمخيمات النازحين.ودعا رئيس اللجنة، رعد الدهلكي، في بيان، الحكومة الى” فتح تحقيق عاجل في اسباب ارتفاع حالات الانتحار بمخيمات النازحين خصوصا بين ابناء المكون الايزيدي، منتقدا خلو الموازنة من اي تخصيصات تتعلق بإعادة النازحين الى مناطقهم وانهاء معاناتهم”.واشار […]

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