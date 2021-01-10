2021/01/10 | 18:21 - المصدر: عين العراق

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الأحد 10 يناير 2021 | 06:20 مساءً

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إيران..



مطالب بحظر دخول لقاح كورونا من أمريكا وبريطانيا وفرنسا

دعا 200 نائب إيراني، الحكومة لحظر رسمي لإدخال لقاحات كورونا التي تنتجها الشركات الأمريكية والبريطانية والفرنسية إلى البلاد، إثر الدعوة التي أطلقها المرشد علي خامنئي.



وحسب وكالة أنباء البرلمان الإيراني، وقع 200 نائب من أصل 286 على بيان، يدعو لحظر إدخال لقاحات ضد فيروس كورونا، المصنعة في شركات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا.



وذكر البيان أنّ اللقاحات المصنعة في هذه الدول الثلاثة، "تفتقر للمصداقية العلمية" و"تترك أثارا جانبية تصل لحد الموت".



ودعا النواب الحكومة لإبداء الحرص على سلامة المواطنين الإيرانيين.



وأعربوا عن دعمهم للجهود المبذولة في إنتاج لقاح محلي ضد فيروس كورونا.



تجدر الإشارة إلى أنّ خامنئي ذكر في خطاب متلفز، الجمعة، منعه لإدخال لقاحات من الولايات المتحدة وبريطانيا.



وأجرت طهران أول اختبار للقاحها المصنع محليا (COVIRAN Bereket) على البشر في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.



وارتفع عدد الاختبارات بحسب تصريح عضوة اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، مينو موحراز، إلى 7 أشخاص.



وتأتي إيران في مقدمة بلدان منطقة الشرق الأوسط التي سجلت أكبر عدد وفيات بكورونا، حيث تخطت المحصلة 56 ألفا.



فيما بلغ إجمالي الإصابات مليونين و286 ألفا و406، وفق آخر حصيلة مساء الأحد

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