2021/01/10 | 18:21 - المصدر: سفن سكاي

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تظاهر عدد من رياضيي و رواد لعبة المصارعة امام مقر وزارة الشباب و الرياضة للمطالبة بإبعاد رئيس اتحاد المصارعة شعلان عبد الكاظم و نائبه لوجود قيود جنائية بحقهم .

و حمل المتظاهرون لافتات طالبوا فيها وزير الشباب و الرياضة عدنان درجال ابعاد رئيس الاتحاد المركزي للمصارعة و نائبه اثر وجود قيود جنائية و ملفات فساد مالي و اداري و ابعادهم نهائياً عن الوسط الرياضي .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رياضو لعبة المصارعة يطالبون بإبعاد رئيس الاتحاد و نائبه 7 SKY TV.

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