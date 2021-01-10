تظاهر عدد من رياضيي و رواد لعبة المصارعة امام مقر وزارة الشباب و الرياضة للمطالبة بإبعاد رئيس اتحاد المصارعة شعلان عبد الكاظم و نائبه لوجود قيود جنائية بحقهم .
و حمل المتظاهرون لافتات طالبوا فيها وزير الشباب و الرياضة عدنان درجال ابعاد رئيس الاتحاد المركزي للمصارعة و نائبه اثر وجود قيود جنائية و ملفات فساد مالي و اداري و ابعادهم نهائياً عن الوسط الرياضي .
هناك تفاصيل اخرى بخصوص رياضو لعبة المصارعة يطالبون بإبعاد رئيس الاتحاد و نائبه 7 SKY TV.
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