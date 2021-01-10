2021/01/10 | 18:45 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد النيابية: رفع سعر صرف الدولار وفر 12 تريليون دينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/10 | 18:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد النيابية: رفع سعر صرف الدولار وفر 12 تريليون دينار) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد النيابية: رفع سعر صرف الدولار وفر 12 تريليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).