الخلية: مقتل منتسب في الشرطة وإصابة 33 آخرين في أحداث ذي قار

2021/01/10 | 18:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن مقتل واصابة 34 من الشرطة خلال الاحداث التي اندلعت في محافظة ذي قار.

وذكرت الخلية في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 كانون الثاني 2021)، "استشهاد احد عناصر الشرطة وإصابة ٣٣ آخرين من الشرطة أيضاً خلال الأحداث التي حصلت اليوم الأحد، في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".

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