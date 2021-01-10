رئيس نادي الحشد الشعبي يكشف حقيقة الاعتداء على منزله

2021/01/10 | 18:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

كشف رئيس نادي الحشد الشعبي خالد كبيان، حقيقة الاعتداء على منزله في محافظة ميسان.

وقال كبيان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “عدداً من المواقع تحدثت عن تعرض منزلي لاعتداء باطلاق نار في ميسان المعلومة وصحيحة لكنها لا تستحق التهويل”.

واوضح “ليس للسياسة او الرياضة علاقة بهذا الأمر، نحن مستمرون بالعمل وبكافة مجالاته ولدينا مشروع نؤمن به ولن نتوقف عنه مهما حدث”.

يذكر ان كبيان يشغل منصب رئيس اتحاد السباحة ورئيس الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي.



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