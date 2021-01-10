الدور القذر الذي تلعبه اليوم بيروقراطية الاتحاد العام لتونسي للشغل - بشير الحامدي

2021/01/10 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_الحامدي الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم وعبر قيادته يلعب أقذر الأدوار في تاريخه ويحيي من جديد دورا الكل كان قد وقف على مآلاته السابقة "وفاق الفرقاء" الذي انتهى عمليا بعد انتخابات 2019 وبعد صعود الكائن الفضائي لكرسي الرئاسة.



وهؤلاء "الفرقاء" يتقنون جيدا التخفي والتملص من تحمل مسؤولياتهم فيما إنتهت إليه الأوضاع ويتقنون أيضا وجيدا ترويض القيادة البيروقراطية لتقوم بدورها الذي دأبت عليه منذ جانفي 2011 التوفي ......





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