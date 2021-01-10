لبنان.. باسيل يستبعد الانضمام إلى حكومة الحريري

2021/01/10 | 18:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد زعيم أكبر حزب سياسي مسيحي في لبنان، الأحد، الانضمام إلى حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، وهي عقبة جديدة أمام الجهود الرامية إلى إخراج البلاد من الشلل السياسي.

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