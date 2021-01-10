2021/01/10 | 18:54 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ارتفاع حصيلة مصادمات الناصرية بين الشرطة ومتظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/10 | 18:54.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ارتفاع حصيلة مصادمات الناصرية بين الشرطة ومتظاهرين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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