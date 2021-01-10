الإعلام الأمني: مقتل واصابة 34 من الشرطة خلال الاحداث التي اندلعت في ذي قار

2021/01/10 | 18:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن مقتل واصابة 34 من الشرطة خلال الاحداث التي اندلعت في محافظة ذي قار. وذكرت الخلية في بيان مقتضب، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “استشهاد احد عناصر الشرطة وإصابة ٣٣ آخرين من الشرطة أيضاً خلال الأحداث التي حصلت اليوم الأحد، في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار”.

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