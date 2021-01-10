ماجدة التميمي تعلن موعد القراءة الثانية للموازنة

2021/01/10 | 18:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت عضو اللجنة المالية عن تحالف سائرون ماجدة التميمي، الاحد، أن موعد القراءة الثانية لمشروع قانون موازنة 2021 سيكون يوم غد الاثنين. وصرحت التميمي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، بأن “يوم غد الاثنين الموافق 2021/1/11 ستقرأ الموازنة للمرة الثانية من قبل اللجنة المالية وسيتم فتح باب النقاش لاعضاء المجلس لتقديم …

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