الاعلام الامني: مقتل منتسب في الشرطة وإصابة 33 آخرين في أحداث ذي قار

2021/01/10 | 18:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن مقتل واصابة 34 من الشرطة خلال الاحداث التي اندلعت في محافظة ذي قار.وذكرت الخلية في بيان مقتضب، “استشهاد احد عناصر الشرطة وإصابة ٣٣ آخرين من الشرطة أيضاً خلال الأحداث التي حصلت اليوم الأحد، في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار”.وكان مصدر امني أفاد في وقت سابق، اليوم، […]

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