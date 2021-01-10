الكاظمي: الحكومة ماضية في دعم عمل مفوضية الانتخابات بكل ما تستطيع

2021/01/10 | 18:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، ان الحكومة ماضية في دعم عمل مفوضية الانتخابات بكل ما تستطيع، من أجل الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي يتطلبها نجاح العملية الانتخابية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي استقبل، اليوم الأحد، رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء، مناقشة سير التحضيرات لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في المواعيد التي سبق وأن أعلنت عنها الحكومة في السادس من حزيران 2021”.

وقال الكاظمي خلال اللقاء، إن “الحكومة ماضية في دعم عمل المفوضية بكل ما تستطيع، من أجل الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي يتطلبها نجاح العملية الانتخابية”.

واوضح البيان ان “الكاظمي استمع الى إيجاز عن آخر المراحل المنجزة من عمل المفوضية، في مجال تسجيل الكيانات السياسية والمرشحين وعملية التسجيل البايومتري للناخبين وتحديث السجل الانتخابي”، لافتا الى ان “اللقاء شهد استعراض السبل المتبعة لتذليل المعوقات التي تواجه عمل المفوضية، بانتظار تشكيل المحكمة الإتحادية وفقا للسياقات الدستورية”.

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