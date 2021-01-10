تظاهرات كربلاء تعود الى الواجهة واشتباكات مع القوات الامنية

2021/01/10 | 19:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء…

تجددت الاشتباكات بين مجموعة من المتظاهرين في كربلاء والقوات الامنية التي انتشرت بشكل مكثف منذ عصر اليوم في شارع المحافظة وصولا إلى ساحة التربية.

وقال مراسل وكالة /المعلومة/ إن مجاميع من المتظاهرين تصل اعدادهم الى ٣٠٠ شخص حاولوا التجمع في ساحة التربية المخصصة للتظاهرات وسط كربلاء، واعلان التضامن مع التظاهرات القائمة في ذي قار.

واضاف ان القوات الامنية التي انتشرت بشكل مكثف عصر اليوم في شارع المحافظة وصولا الى الساحة منعتهم من الدخول ما ادى الى بعض الاشتباكات في الحجارة، وتمكنت القوات الامنية من منعهم من الوصول الى الساحة.



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