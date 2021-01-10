خلية الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن احداث ذي قار

2021/01/10 | 19:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علقت خلية الاعلام الامني، الاحد، على الاحداث الراهنة التي تشهدها محافظة ذي قار.

وقالت الخلية في بيان تلقت NRT العربية نسخة منه (10 كانون الثاني 2021)، إنه جرى "استشهاد احد عناصر الشرطة وإصابة 33 آخرين من الشرطة أيضاً خلال الأحداث التي حصلت اليوم الأحد، في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".

وأفاد مراسلنا في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، بافراج السلطات الامنية عن الناشط المدني احسان الهلالي بعد ثلاثة أيام من اعتقاله.

وقال مراسلنا نقلا عن الناشط المدني سجاد العربي اليوم، (10 كانون الثاني 2021)، ان "الاجهزة الامنية في محافظة ذي قار افرجت عن الناشط احسان الهلالي بعد ثلاثة أيام من اعتقاله من وسط ساحة الحبوبي".

وأوضح العربي، ان "تهم كيدية وراء اعتقاله، وتم اسقاطها جميعها"، فيما أشار إلى ان "الساعات المقبلة ستشهد الافراج عن عدد من المعتقلين الاخرين".

وأكد الناشط المدني، ان "ساحة الحبوبي ماضية بانشطتها التصعيدية في حال عدم الامتثال لمطالب المحتجين والتي من ابرزها اطلاق سراح المعتقلين والتحقيق في قتلهم".

وتشهد محافظة ذي قار منذ ليلة الخميس الماضي تجددا للاحتجاجات في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، عقب اعتقال الناشط احسان الهلالي، إذ انتشر متظاهرون ليلا في عدد من المناطق، وقاموا بقطع طرق بالاطارات المشتعلة.

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