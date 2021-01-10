الكاظمي لمفوضية الانتخابات: يجب الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية لنجاح الانتخابات المقبلة

2021/01/10 | 19:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، لرئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ضرورة الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي يتطلبها نجاح العملية الانتخابية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت NRT العربية نسخة منه (10 كانون الثاني 2021)، أنه "جرى خلال اللقاء، مناقشة سير التحضيرات لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في المواعيد التي سبق وأن أعلنت عنها الحكومة في السادس من حزيران 2021".

وقال الكاظمي، إن "الحكومة ماضية في دعم عمل المفوضية بكل ما تستطيع، من أجل الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي يتطلبها نجاح العملية الانتخابية".

واستمع الكاظمي بحسب البيان، "لإيجاز عن آخر المراحل المنجزة من عمل المفوضية، في مجال تسجيل الكيانات السياسية والمرشحين وعملية التسجيل البايومتري للناخبين وتحديث السجل الانتخابي".

وشهد اللقاء "استعراض السبل المتبعة لتذليل المعوقات التي تواجه عمل المفوضية، بانتظار تشكيل المحكمة الإتحادية وفقا للسياقات الدستورية".

من جانبه "شكر مجلس المفوضين الدعم الحكومي لعمل المفوضية والعملية الانتخابية والتحضيرات لها، من أجل نجاح الانتخابات وبما يضمن لمخرجاتها أن تكون مُعبّراً حقيقياً عن إرادة الشعب العراقي".

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