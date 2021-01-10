العراق يسجل 607 إصابات و14 وفاة جديدة بكورونا.. الأحد

2021/01/10 | 19:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 67 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح مجمل الإصابات 602938 حالة.كما سجلت "الصحة" 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات داخل الدولة إلى 12895، وفقاً لتقرير اليوم الأحد.وبلغت نسبة الشفاء الإجمالية من …

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