الاقتصادية النيابية: رفع سعر صرف الدولار وفر 12 تريليوناً لسد عجز موازنة العراق

2021/01/10 | 19:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت اللجنة الاقتصادية النيابية في مجلس النواب العراقي، أن رفع سعر صرف الدولار وفر 12 تريليوناً لسد جزء من عجز الموازنة، مبينة أن اتخاذ هذه الخطوة، جاء بسبب العجز بالموازنة، مرجحة عدم عودة سعر صرف الدولار إلى قيمته القديمة.وقال عضو اللجنة …

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