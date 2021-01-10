باريس سان جيرمان يبدأ محادثات تجديد عقد نيمار

2021/01/10 | 19:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، أن نادي باريس سان جيرمان بدأ محادثات لتجديد عقد نجمه البرازيلي نيمار.

وأضافت، أن "باريس سان جيرمان سيتقدم خلال أيام بأول عروضه لتجديد عقد نيمار، مع تبقي عام ونصف العام على نهاية العقد الحالي فيما ينتهي عقد نيمار، البالغ من العمر 28 عاما، في 2022".

وأوضحت أن "المفاوضات بين الطرفين تعطلت بعد جائحة فيروس كورونا، قبل أن تتجدد منذ أسابيع".

وانضم نيمار لباريس سان جيرمان في 2017 من نادي برشلونة مقابل صفقة قياسية قدرها 222 مليون يورو".

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