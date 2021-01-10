البيطرة تدعم شركات و مكاتب الادوية و اللقاحات البيطرية من القطاع الخاص

2021/01/10 | 19:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت دائرة البيطرة احدى دوائر وزارة الزراعة العراقية عن دعمها المطلق لشركات و مكاتب الأدوية واللقاحات البيطرية التابعة للقطاع الخاص اضافة لدعمها للشركات الحكومية .

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