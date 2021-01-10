2021/01/10 | 19:10 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]اعلنت دائرة البيطرة احدى دوائر وزارة الزراعة العراقية عن دعمها المطلق لشركات و مكاتب الأدوية واللقاحات البيطرية التابعة للقطاع الخاص اضافة لدعمها للشركات الحكومية .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيطرة تدعم شركات و مكاتب الادوية و اللقاحات البيطرية من القطاع الخاص
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيطرة تدعم شركات و مكاتب الادوية و اللقاحات البيطرية من القطاع الخاص
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيطرة تدعم شركات و مكاتب الادوية و اللقاحات البيطرية من القطاع الخاص ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).