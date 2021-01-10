ثلاثة أندية عراقية مهددة بعقوبات دولية

2021/01/10 | 19:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

تلقى الاتحاد العراقي لكرة السلة، كتاباً من الممثل القانوني لعدد من لاعبي الدوري الممتاز بشأن الشكوى التي تقدموا بها لدى الاتحاد الاسيوي.

وقال مصدر في اتحاد السلة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “عدد من لاعبي الدوري الممتاز استعانوا بوكيل اعمال للدفاع عن حقوقهم لدى اندية الدوري الممتاز”.

واوضح ان “اندية دهوك والميناء والكرخ مهددة بالعقوبات الدولية بسبب التهرب وعدم تسديد مستحقات اللاعبين التي بذمتهم”.

يذكر ان لاعبي الدوري الممتاز شكلوا رابطة للدفاع عن حقوقهم ضد الاندية.



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