2021/01/10 | 19:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصور في إعلام بلدية الموصل بين "الحياة والموت" بسبب صعقة كهربائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/10 | 19:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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