حالات الانتحار في مخيمات النازحين بين مطرقة المعاناة وسندان الحكومة

2021/01/10 | 19:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمّل ناشطون وبرلمانيون، الحكومة الاتحادية حالات الانتحار المتكررة في مخيمات النازحين وخصوصا ما يحدث تجاه الايزيديين من تقصير في الدعم النفسي والمعنوي وكذلك المادي، وسط صمت حكومي.

وكان 4 من النازحين الايزيديين شاب و3 شابات قد أقدموا على الانتحار خلال الاسبوع المنصرم وهم كل من (شمو بدل سليمان " 20 عاما"، سلمى سعيد "15 عاما"، احلام خيرو حديدا الحسنوك "15 عاما" و اسمهان خضر " 22 عاما".

وقالت النائب ريزان شيخ دلير عضو لجنة المرأة والطفل النيابية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الاحد: انه لا يوجد للاسف ما يوقف النازحين عن الانتحار نتيجة ما يمرون به من وضع اقتصادي ونفسي سيئين.

واضافت: ان وضع النازحين وخصوصا الايزيديين داخل مخيمات النازحين هو مزري، مبينة ان الوضع السياسي السئ ايضا يؤثر بشكل سلبي على اوضاع النازحين من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، محمّلة حكومتي الاتحادية والاقليم ما يمر به النازحون في مخيماتهم.

وأشارت شيخ دلير، الى ان وضع النازحين غير جيد على الاطلاق في مخيمات النازحين بمحافظة دهوك، متسائلة، كيف يتحمل النازح 6 سنوات عيش داخل خيمة؟، مئكدة ان لكورونا كان تأثير سلبي على اوضاعهم.

وتابعت عضو لجنة المرأة النيابية، ان الحكومة بالدرجة الاساس هي المقصرة، كونها لديها صلاحيات مطلقة، مشيرة الى ان النازحين ليسوا بحاجة الى قوانين وتشريعات فهم بحاجة الى منطقة وبيت امنين والرجوع الى مناطقهم لا اكثر، مضيفة: ان ما ذكرناه بيد السطة التنفيذية وعليها اتخاذ الخطوات لارجاع النازحين الى مناطقهم وتوفير مسلتزمات العيش لهم مدارس وكهرباء وماء ومجاري.

من جانبها دعت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، الحكومة الاتحادية الى فتح تحقيق عاجل في اسباب ارتفاع حالات الانتحار بمخيمات النازحين خصوصا بين ابناء المكون الايزيدي، منتقدة خلو الموازنة من اي تخصيصات تتعلق بإعادة النازحين الى مناطقهم وانهاء معاناتهم.

وقال رعد الدهلكي رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الأحد: ان هنالك ظاهرة خطيرة بدأنا نشاهدها بالفترة الاخيرة وهي ارتفاع حالات الانتحار داخل مخيمات النازحين، خصوصا بين ابناء المكون الايزيدي، ما يجعلنا أمام علامات استفهام عديدة عن اسباب تلك الظاهرة”، مبينا ان “هذا الامر ينبغي عدم التعامل معه بشكل هامشي ولا مبالاة ونشدد على ضرورة فتح تحقيق حكومي وعاجل في هذه الظاهرة الخطيرة لضمان الحد منها ومعالجة أسبابها.

واضاف: كانت لدينا امنيات كبيرة بإيجاد حلول من الحكومة الحالية لإنهاء معاناة النازحين في المخيمات بعد الوعود التي تقدمت بها ضمن خطوات توفير الاجواء المناسبة للانتخابات المقبلة، مبينا انه ما حصل ان موازنة العام الحالي التي وصلت من مجلس الوزراء خلت من اية تخصيصات لدعم العوائل النازحة بأموال العودة واعادة اعمار المدن المحررة ما يعني ان هنالك اهمالا واضحا من قبل السلطة التنفيذية في التصدي لهذا الملف الانساني وتنصلا عن واجب وهدف اساسي لهذه الحكومة.

وتابع الدهلكي: ثقتنا عالية بمجلس النواب في اتخاذ موقف حقيقي وواضح بمعالجة ملف تخصيصات النازحين بالموازنة من خلال اللجنة المالية وبالتنسيق مع الحكومة قبل الذهاب الى القراءة الثانية والتصويت على الموازنة، مؤكدا على ضرورة زيارة المنظمات الاممية المعنية بحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ‏الى العراق وتحديدا مخيمات النازحين والمناطق المحررة للوقوف على الانتهاكات الحاصلة في ملف حقوق الإنسان بتلك المخيمات والتقصير الواضح من قبل الحكومة في استكمال اعمار المناطق المحررة وتوفير الأموال اللازمة لعودة العوائل الى مناطقهم.

بموازاة اعلاه، الناشطة النسوية هناء إدور أكدت خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الأحد، ان الحكومة الاتحادية والسلطة التشريعية بعيدة كل البعد عن اوضاع النازحين والنازحات الذين يعانون الأمرين.

وأضافت: انه من الضروري تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية أهم من تقديم الخدمات المالية والمعونات، مشددة على عدم الاعتماد على منظمات المجتمع المدني وحدها، وانما يجب ان تشكل مؤسسات حكومية ووطنية مختصة بهذا الجانب.

واشارت الى ان المسألة لا يمكن حلها بتقديم المنح المالية، بل ان القضية هي نفسية واجتماعية ومدمرة لحياة الناس، متسائلة في الوقت ذاته، ما هو ذنب هذه الشباب في امتناعهم عن العيش وانهاء حياتهم؟.

وألفت ادور اللوم على السلطة العراقية في ايصال النازحين الى ما هم عليه، اضافة الى ما تعرضوا له من حملات ابادة جماعية وتعنيف وتهجير، مشددة على ضرورة معالجة جروح الناس واندمالها والتخفيف عنهم.

وتابعت ادور، ان على السطات العراقية ان تُشعر النازحين بحقهم في المواطنة وانهم لهم حق على الدولة في توفير الحماية وان تفتح لهم ابوبا امل جديدة لترغيبهم بالحياة، منوهة الى ان تشريع القوانين ليس بالكافي وان الجميع مسؤول على تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والمادية لهم.

وأكدت الناشطة المدنية على ضرورة ان تبادر الحكومة ومجلس النواب، الالتفات الى معاناة النازحين وتقديم شئ من الدعم لهم، لافتة الى ان معالجة الوضع النفسبي والاجتماعي اهم من اشباع البطون.

PUKmedia هاميار علي

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