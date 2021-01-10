2021/01/10 | 19:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاحد، عن حصيلة ضحايا التظاهرات في مدينة الناصرية.

وكانت تظاهرات قد اندلعت في مدينة الناصرية منذ صباح اليوم الأحد، كما وقعت صدامات بين متظاهرين والقوات الامنية في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان التصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية أدت الى استشهاد أحد عناصر الشرطة وإصابة 33 آخرين خلال تلك الأحداث.

PUKmedia عن خلية الاعلام الأمني

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تعلن حصيلة ضحايا تظاهرات الناصرية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تعلن حصيلة ضحايا تظاهرات الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).