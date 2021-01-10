المفوضية توضح حقيقة رفضها تسجيل كيان سياسي باسم

2021/01/10 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغاد اليوم- بغداد

نفت المتحدثة باسم المفوضية المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، الأحد، 10 كانون الثاني، 2021، رفض تسجيل كيان سياسي باسم ثورة تشرين.

وقال الغلا في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحديث عن رفض تسجيل تكتل سياسي جديد باسم تشرين عار عن الصحة، بل على العكس من ذلك هنالك حزب جديد سجلته المفوضية باسم تجمع تشرين الوطنية".

واضافت أن "عملية رفض اي كيان نابعة من أمرين الأول قد يتعلق بتشابه الاسماء في الكيانات او الاحزاب السياسية المسجلة، اما الامر الثاني فإنه يتعلق فيما اذا كان الكيان يحمل افكارا طائفية أو ما شابه ذلك".

وكانت المفوضية قد وضعت مجموعة من الشروط لتسجيل أي كيان سياسي جيد، من بينها عدم وجود أي نقص شكلي أو موضوعي في طلب التسجيل، فضلا عن كون أن لا يكون اسم الحزب أو الشعار مخالفا للاداب العامة ولا يثير الكراهية أو العنف، كما يجب ان لا يحمل صورة شخصية أو دينية أو عسكرية.

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